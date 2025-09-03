Lazio - Roma, la società infiamma i tifosi: "Alcune date..." - FOTO
03.09.2025 19:05 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il derby è alle porte. Dopo la sfida contro il Sassuolo, sarà Maurizio Sarri contro Gian Piero Gasperini, Lazio contro Roma a infiammare il palcoscenico romano. La quarta giornata di campionato si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Per l'occasione, la società ha aperto le danze iniziando a far scaldare la propria gente.
Con un post su Instagram il club ha pubblicato una foto iconica del derby della Capitale, aggiungendo: "Alcune date e alcuni orari sono più importanti di altre", ricordando l'appuntamento ed elettrizzando ancora di più i tifosi.