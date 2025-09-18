Roma, Pisilli in vista della Lazio: "Sento molto la partita. Credo che noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Alessio Romagnoli. A tre giorni dal derby della Capitale, che metterà di fronte Lazio e Roma, ai microfoni di Sport Mediaset è intervenuto anche il giovane centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli.

"Per un ragazzo cresciuto qua sarà ancora più importante giocare il derby, è come se fossi un tifoso e sento parecchio questa partita. Bisogna, però, sempre essere sempre equlibrati perché troppe emozioni possono portare a non ragionare e a non rendere in campo. Credo che la Roma debba tornare in Champions, sono troppi anni che manca".

