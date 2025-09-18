Atalanta, ecco la novità: Lookman torna ad allenarsi in gruppo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità importanti in casa Atalanta all’indomani del ko contro il Psg all’esordio in Champions League. Ademola Lookman è infatti tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Juric nella seduta di questa mattina.

Da capire, ora, quali saranno le decisioni dell’allenatore per le prossime gare della Dea che scenderà in campo domenica 21 settembre contro il Torino e poi sarà impegnata, il 27 settembre, contro la Juventus.

