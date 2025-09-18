Lazio, De Grandis (Sky): "Pedro? Meglio dalla panchina. Alla Roma toglierei..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ha commentato l'avvicinamento al derby della Capitale tra Lazio e Roma, concentrandosi anche su alcune possibili scelte di Maurizio Sarri.

"Se potessi togliere un calciatore alla Roma toglierei Kone, perché è il loro giocatore migliore, e Svilar, che per me è il miglior portiere della Serie A. Io preferisco che Pedro entri a gara in corso, può cambiarti la partita, ma con Pedro in campo la Lazio ha perso solo un derby, bisogna capire anche come sta Isaksen. Io penso che sarà una Roma aggressiva, intensa come gioca Gasperini. Un limite della Roma per me è che non ha un regista, Konè porta tanto palla e Cristante è più un mediano".

