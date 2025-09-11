Lazio, è il compleanno di Baroni: gli auguri della società - FOTO
11.09.2025 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Un anno alla Lazio tra emozioni altalenanti. La fiducia per un inizio di stagione straordinario, le difficoltà della seconda parte e una fine complicata, ben al di sotto delle aspettative che si erano create. L'avventura nella Capitale di Marco Baroni - oggi al Torino - è durata una sola stagione, nel corso della quale però il tecnico fiorentino ha fatto sognare il popolo biancoceleste tra la rincorsa in Europa League e il sogno qualificazione in Champions League. Nel giorno del suo 62° compleanno, anche la Lazio ha voluto fargli gli auguri con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.