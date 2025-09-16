Lazio, Castellanos in campo nel derby? L'indizio social del Taty - FOTO

Valentìn Castellanos si prepara in vista del derby. L'attaccante argentino, che nel secondo tempo della partita contro il Sassuolo ha lasciato il campo per un problema agli adduttori, ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram il post della Lazio in vista del derby, aggiungendo anche tre emoticon che lasciano ben sperare i tifosi biancocelesti: un muscolo, una batteria che si ricarica e un cuore celeste. Emoticon che fanno ben sperare in vista della stracittadina di domenica contro la Roma.

