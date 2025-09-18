Lazio, Hernanes: "A Sarri manca un po' di cinismo. Nel derby può emergere Tavares"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nei derby che ha giocato, Hernanes quasi sempre esaltato, realizzando ben tre gol e servendo un assist a Klose. A pochi giorni da Lazio - Roma, il brasiliano ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella quale ha commentato il momento attuale della squadra di Sarri, proiettandosi alla stracittadina.

"Solo dopo averlo giocato il derby lo si può capire veramente. Spesso chi arriva alla partita da favorito in realtà perde, ma finché non si vive l'esperienza non si può capire perché ciò accade. La pressione che si vive, le difficoltà emotive". Su chi gli avesse insegnato l'importanza del derby ha poi aggiunto: "Onestamente i tifosi. Non parlavo bene italiano, ero arrivato da poco a Roma, ma tutti, ogni giorno, mi ripetevano quella parola".

Sul momento attuale: "La gara col Como non la prendo nemmeno in considerazione, ogni tanto capitano giornate storte. Col Verona non ho visto difetti, col Sassuolo non è mi dispiaciuta. Si è visto il gioco di Sarri. manca un po' di cinismo".

Sui centrocampisti della Lazio il profeta ha dichiarato: "Zaccagni è sempre pericoloso, punta e salta l'uomo. Guendo e Rovella, però, assicurano ritmo ed equilibrio". Hernanes ha poi detto la sua su chi altro potrebbe decidere la sfida: "Oltre a Zaccagni dico Nuno Tavares: col suo strapotere fisico, in una gara chiusa e tesa, può emergere. Castellanos, se giocherà, può creare spazi e consentire a Guendouzi e Dele-Bashiru di infilarsi in area".

Infine, il brasiliano ha rivelato dove vede la Lazio a fine stagione: "Fra l'ottavo e il decimo posto. Se non cambia l'atteggiamento non andrà oltre metà classifica".

