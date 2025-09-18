Lazio, ecco la seconda squadra 'Special': il comunicato
"La S.S. Lazio dà il benvenuto alla seconda squadra “Special”: nasce la S.S. Lazio White in collaborazione con Lo Zucchero Filato APS di Viterbo
La Società Sportiva Lazio è orgogliosa di accogliere nella propria grande famiglia una nuova realtà “Special”: la S.S. Lazio White, nata dall’adozione della formazione de Lo Zucchero Filato APS di Viterbo.
La nuova squadra, che vestirà con fierezza i colori biancocelesti, affiancherà La Lepre e la Tartaruga nel percorso di sviluppo del progetto Special, consolidando un impegno che per la Società rappresenta un elemento identitario e profondamente radicato nella sua missione sociale.
Gli atleti della Lazio White, così come i ragazzi de “La Lepre e La tartaruga” parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, portando sui campi di tutta Italia i valori che da sempre ispirano la tradizione biancoceleste: rispetto, fair play e inclusione.
Con questo nuovo ingresso, la S.S. Lazio rafforza un progetto che va oltre i confini dello sport e riafferma il calcio come linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare opportunità concrete di partecipazione e crescita per tutti.
L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nella più ampia strategia di responsabilità sociale e sostenibilità del Club, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce nello sport un veicolo privilegiato di integrazione sociale, inclusione e diffusione di valori civili condivisi".