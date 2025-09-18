Lazio, Garlaschelli sul derby: "Castellanos e Zaccagni possono dare la svolta"

RASSEGNA STAMPA - In una breve intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore biancoceleste Renzo Garlaschelli si è proiettato al derby di domenica, commentando lo stato di forma di Lazio e Roma e dicendo la sua su chi potrebbe risultare decisivo. Queste le sue parole: "Domenica scorsa Lazio e Roma hanno subito sconfitte che pesano. Può venir fuori uno scontro tra due squadre arrabbiate, ma credo che sarà una bella partita al di là dei loro problemi. Di solito, si dice che può essere avvantaggiato chi parte da sfavorito, ma ora non so chi sta peggio...".

Sull'avvio della squadra di Sarri in campionato l'ex difensore ha detto: "Ci si aspettava di più. Poteva starci la sconfitta col Como. Poi con la vittoria è arrivata anche una buona prestazione contro il Verona. Ma la caduta contro il Sasssuolo è stata brutta. Confido molto in Sarri. Il suo valore e la sua esperienza faranno risalire la squadra. Ora bisogna pensare solo a far meglio e il derby può aiutare a risollevarsi".

Infine, su chi potrebbe risultare decisivo: "A me piace molto Castellanos per il modo come interpreta il ruolo di centravanti. Anche se dovrebbe fare più gol, ma lui e Zaccagni possono dare la svolta nel derby. Pedro? Sì, anche lui. Il suo utilizzo va gestito, ma quando entra, si fa notare...".

