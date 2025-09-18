UFFICIALE | Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

A poche settimane dall'esonero in Turchia, José Mourinho è già pronto a ripartire per una nuova avventura. L'ex tecnico di Fenerbahce e Roma tornerà in patria, adesso è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Ad annunciarlo il club con un comunicato:

"In una dichiarazione inviata alla Commissione per il Mercato dei Valori Mobiliari Portoghese (CMVM), "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per stipulare un contratto di lavoro sportivo fino alla fine della stagione 2026/27".

"Inoltre, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l'allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27".

