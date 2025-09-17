Calciomercato Lazio | Romagnoli in Qatar? Il retroscena di mercato

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli ha deciso di restare nella Capitale dopo l'arrivo di Maurizio Sarri. Il centrale biancoceleste ha aperto anche alla possibilità di rinnovare il proprio contratto con la società, a patto che vengano mantenute quelle promesse fatte al momento del suo trasferimento alla Lazio. Una svolta vera e propria rispetto alle settimane che hanno seguito la fine dello scorso campionato, quando Baroni stava andando via e lui aveva espresso la volontà di separarsi dalla squadra del suo cuore.

RIFIUTATA UN'OFFERTA DAL QATAR - Il ritorno di Sarri, in effetti, ha sbaragliato le carte spingendo il numero 13 a restare e salvando la società da un'uscita che, con il blocco mercato, sarebbe pesata il doppio. Forte di questo sviluppo, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, in estate la Lazio sarebbe arrivata perfino a rifiutare un'offerta da circa 5 milioni di euro, arrivata dal Qatar per il cartellino di Romagnoli. Un secco 'no' permesso dalla volontà del calciatore di restare e, ora, di provare a prlungare il proprio contratto, oggi in scadenza nel 2027.

