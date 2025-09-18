Lazio - Roma, Cardone: "Dele-Bashiru in dubbio. Su Rovella e Castellanos..."

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto sulle possibili scelte di Sarri in vista del derby contro la Roma tra dubbi di formazione e problemi fisici. Ecco di seguito le sue parole:

"Castellanos è tornato ieri in gruppo, non dovrebbe avere problemi per domenica. Rovella sta gestendo una lieve forma di pubalgia, fortunatamente è lieve come ho detto, e può essere gestita. Mi aspetto che fra oggi e domani possa allenarsi in gruppo, vediamo Sarri cosa deciderà. Oggi è previsto il bollettino. La formazione della Lazio sarà quella di Reggio Emilia, con il dubbio Rovella, c’è anche il ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane. In attacco giocherà Pedro. Se dovessi giocare con il 4-3-3 io farei un centrocampo con Cataldi, Rovella e Guendouzi. Roma? Il loro punto di forza è il portiere. In difesa credo che Tavares liberato dai pensieri, come dice Sarri, sia superiore ad Angelino. I centrali? Mi tengo sempre i miei. Con Ferguson la Roma ha pescato il jolly".

