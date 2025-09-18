Lazio, Manfredonia: "Il derby sarà una partita scorbutica. Spero che..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex difensore e centrocampista biancoceleste Lionello Manfredonia ha presentato il derby della Capitale, che lui vivrà da doppio ex, tra Lazio e Roma, dopo aver fatto un piccolo salto nel passato.
"Io e Bruno abbiamo iniziato da giovanissimi. Io ai tifosi della Lazio ho regalato questo dispiacere di giocare con la maglia della Roma e ci sono stati dei problemini. Io avevo delle caratteristiche che mi permettevano di giocare più ruoli, forse sarei andato bene anche nel calcio di oggi. Non riesco a trovare giocatori che mi somiglino. Io giocavo centrale e sono andato al Mondiale del '78, poi ho fatto il centrocampista. Forse De Rossi quando ha iniziato a giocare centrale, ma avevamo delle caratteristiche differenti".
IL DERBY - "Sarà una partita scorbutica, sono due squadre che vengono da due sconfitte e si sa che a Roma il derby è importante. Perderlo potrebbe portare qualche problemino. Speriamo che accontenti entrambi, magari un pareggio che permetta a entrambe di proseguire il loro percorso. Quale sarà il centrocampo più dominante? Sono due centrocampi che si equivalgono. Koné è sopra la media, anche più forte di Guendouzi, gli altri sono buoni centrocampisti. La differenza credo che la faranno gli attaccanti. L'assenza di Dybala è ottima per la Lazio, gli altri sono attaccanti normali che possano far bene, ma non vedo un attaccante come Dybala in nessuno dei due attacchi".
