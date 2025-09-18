Champions League | Manchester City - Napoli e non solo: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Prosegue la settimana d'esordio della Champions League. La prima giornata sta regalando emozioni forti, come il pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund. L'Inter batte l'Ajax in terra olandese e sorride, mentre l'Atalanta di Juric precipita a Parigi contro la corazzata PSG. Oggi toccherà all'ultima italiana rimasta, il Napoli, che affronterà il Manchester City di Pep Guardiola per quella che sarà una sfida dal sapore speciale per il grande ex Kevin De Bruyne. Ecco di seguito il programma della giornata:

GARE DELLE 18:45

COPENHAGEN - BAYER LEVERKUSEN

CLUB BRUGGE - MONACO

GARE DELLE 21.00

MANCHESTER CITY - NAPOLI

NEWCASTLE - BARCELLONA

EINTRACHT FRANCOFORTE - GALATASARAY

SPORTING LISBONA - KAIRAT ALMATY

