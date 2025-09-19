Lazio, Pedro su Sarri: "Può farci fare un bel passo in avanti per il futuro"

Pedro punta su Sarri. I due si sono conosciuti ai tempi del Chelsea e ritrovati alla Lazio, per la seconda volta dopo il ritorno del tecnico sulla panchina biancoceleste. Ai microfoni di Dazn, lo spagnolo ha parlato proprio del suo rapporto con il Comandante e del suo percorso nella Capitale. Ecco cosa ha detto.

"Sarri? Lo conosco da tempo, da quando giocavo al Chelsea. È una persona con un carattere speciale, un brav'uomo, oltre che un allenatore con tanta esperienza che ha vinto diversi trofei e fatto bei campionati. Per noi è importantissimo avere un tecnico del suo livello, può farci fare un bel passo in avanti per il nostro percorso in futuro".

