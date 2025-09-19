Lazio, Guendouzi su Sarri e Baroni: "Sono diversi, vi spiego perché"

Le differenze tra Sarri e Baroni. A parlare è il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi, intervenuto ai microfoni di CBS Sport. Nello specifico, infatti, ha parlato del modo di giocare dei due tecnici e delle loro caratteristiche. Ecco ciò che ha detto: "Sarri e Baroni? Hanno due idee di calcio diverse, diverse strategia, diversa mentalità. Con Baroni giocavamo con il 4-2-3-1 e io ero al centro del gioco: toccavo dai sessanta ai settanta palloni a partita. Ora gioco più da numero otto, devo accompagnare anche la fase offensiva e devo pensare agli inserimenti e a fare qualche gol. Se vuoi diventare un ottimo centrocampista nel campionato italiano devi anche segnare qualche rete. Ma se devo aiutare la mia squadra devo anche pensare alla fase difensiva. Il mio obiettivo quest'anno è segnare qualche gol in più".

