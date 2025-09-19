Lazio, Romagnoli ricorda il gol nel derby: "Emozione che rimarrà per sempre"
Nell'intervista rilasciata per il match program uscito sul sito della Lazio in vista del derby, Alessio Romagnoli ha ricordato anche l'emozione di segnare contro la Roma nell'ultima stracittadina disputata.
"Mi dispiace perché quando segno spero prima di tutto che serva per vincere. L'emozione per il gol però rimarrà per sempre, speriamo che questa volta finisca diversamente".
