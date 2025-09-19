Orsi: "Lazio poco fortunata con il Var. Derby? Ecco il mio pronostico"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un derby delicatissimo per Lazio e Roma quello che andrà in scena all'Olimpico domenica alle 12.30. In particolare i biancocelesti di Sarri sono chiamati a rialzare la testa dopo il ko contro il Sassuolo, il secondo in tre gare, per non rischiare di complicare ancor di più un inizio stagione già in salita.

Sul derby ma anche su alcune sviste arbitrali che hanno colpito i biancocelesti ecco il pensiero di Nando Orsi ai microfoni di Radio Radio: "Quest’anno siamo 2-0 col Var, diciamo che la Lazio non è molto fortunata. Ci sono squadre più fortunate e squadre meno. Pronostico del derby? Pareggio".

