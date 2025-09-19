Lazio, Romagnoli: "Se sei di Roma il derby vale di più. È difficile da spiegare"

Alessio Romagnoli ha parlato in vista del derby ai canali ufficiali della Lazio, sottolineando come l'essere nato a Roma gli faccia percepire ancora di più l'importanza della sfida. Queste le sue parole riportate nel match program: "Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla praticamente tutto l'anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo".



"ll derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall'esperienza. Penso a me. Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l'arbitro fischia l'inizio tutto svanisce. È una sensazione incredibile, difficile da spiegare".

