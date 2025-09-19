Vocalelli: "Derby? La Lazio rischia di più, ecco perché..."

Cresce l'attesa in vista del derby della Capitale tra Lazio e Roma chiamate a scendere in campo domenica 21 settembre alle 12.30. Una gara che non ha bisogno di presentazioni ma alla quale entrambe le squadre non arrivano al meglio viste le sconfitte contro Sassuolo e Torino.

In merito a quale squadre "rischia di più" in caso di sconfitta ecco il parere di Alessandro Vocalelli ai microfoni di Radio Radio: "Una sconfitta non metterebbe in discussione il progetto ma metterebbe dubbi. La Lazio rischia di più perché ritrovarsi tre sconfitte in quattro partite e poi andare a Genova poterebbe anche mettere in discussione Sarri".

