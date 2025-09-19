Euro 2032, Roma vuole presentare due stadi: ma non c'è il Flaminio...

Roma punta ad avere due stadi per gli Europei del 2032. L'idea è quella di presentare l'Olimpico e il nuovo futuro impianto di Pietralata, almeno questa è una delle ipotesi emerse durante un incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri, l’Uefa, la Federcalcio e la Roma. Come riportato da La Repubblica, sul primo impianto non ci sono dubbi, mentre sul secondo c'è attesa ancora per la posa della prima pietra e manca il progetto definitivo. Nel dossier, però, non si è parlato dello Stadio Flaminio per la Lazio, di cui il presidente Lotito ha già presentato un primo progetto di fattibilità in Campidoglio.

