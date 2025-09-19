Lazio, Ferrajolo: "Da Sarri ci si aspettava qualcosa in più". E sul derby...
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Luigi Ferrajolo ha detto la sua in vista del derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle 12.30. Una sfida delicatissima per Lazio e Roma che arrivano all'appuntamento reduci da due sconfitte.
"Nessuna delle due vorrà perdere, naturalmente. Ci si aspettava che Sarri facesse qualcosa in più per la Lazio e se dovesse perdere anche questa si potrebbero aprire scenari inaspettati. La Roma non sta tanto meglio della Lazio.", queste le sue parole.
