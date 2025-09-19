Impallomeni: "La Lazio è favorita nel derby! È pericolosa, vi spiego perché"

Manca sempre meno al derby della Capitale. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso proprio sulla gara tra Lazio e Roma, la prima della stagione, in programma domenica alle 12:30.

"Il derby? Serve vincere per entrambi ma anche meglio non perdere per entrambi. E' un momento psicologico delicato per diverse squadre, soprattutto la Lazio. Ma anche la Roma non ha brillato. Vedremo che derby uscirà fuori. Dal punto di vista tecnico, abbiamo visto tante cose nei derby, ma mi aspetto una Lazio difficile da decifrare e questo è un problema per la Roma. E' pericolosa così. Per me è favorita per questo".

