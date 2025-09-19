Lazio, Pedro sul futuro: "Non ho ancora pensato a niente..."

L'età avanza per tutti, anche per Pedro. Presto sarà il tempo di decidere cosa fare dopo il ritiro per l'attaccante della Lazio, ormai 38enne. Ne ha parlato ai microfoni di Dazn, spiegando di non aver ancora pensato a nulla. Sicuramente però vuole rimanere nel mondo del calcio. Di seguito le sue parole.

"Futuro? Non ho pensato a nulla ancora, almeno il primo anno dopo il ritiro voglio riposarmi, iniziare un'altra vita e stare con la mia famiglia, che sta a Barcellona. Per me è stato un po' difficile da quando sono divorziato, vedrò poi quello che farò. Sicuramente voglio rimanere nel calcio, ma non so ancora di preciso cosa. Sono una persona dinamica, attiva, non mi piace stare a casa. Non ho ancora pensato a ciò che voglio fare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.