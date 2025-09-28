FORMELLO - Lazio, ultime riflessioni verso il Genoa: le scelte di Sarri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Solo la rifinitura, poi si va in campo. È stata una settimana complicata in casa Lazio tra assenze, infortuni, cambi in lista, squalifiche e moduli. Sarri ha fatto le sue valutazioni e deciso: contro il Genoa si passerà al 4-2-3-1 (o 4-4-2), come con Baroni l'anno scorso. A centrocampo, visto che mancheranno Belahyane, Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, giocheranno Cataldi e Basic. Il croato sarà reintegrato in lista, la scelta su chi gli lascerà il posto sarà presa nelle prossime ore. Possibile che venga tagliato Lazzari (ai box per una lesione al polpaccio), ma non è da escludere anche la clamorosa ipotesi Dele-Bashiru. Il nigeriano dovrebbe rientrare tra un mese, poi avrà la Coppa d'Africa a dicembre.

Almeno si rivedrà Vecino, che tornerà tra i convocati per la prima volta in stagione. È fermo da inizio agosto, prima dell'amichevole contro il Burnley. Probabilmente a Marassi sarà utilizzato negli ultimi minuti di gara. A destra rientrerà Cancellieri dall'inizio dopo la panchina nel derby (più staccato Noslin). A sinistra sempre Zaccagni, anche se non al top della condizione per qualche problema posturale accusato dopo la Roma. Al centro resta in piedi il ballottaggio tra Pedro e Dia: uno dei due affiancherà Castellanos in avanti.

Conferme invece in difesa, se non per la fascia sinistra. Il caos di domenica scorsa infatti può mettere in discussione la titolarità di Nuno Tavares. Spera Pellegrini, che chiuderebbe il reparto composto da Romagnoli, Gila e Marusic. In porta ancora Provedel, niente alternanza con Mandas che va di nuovo in panchina.

Pubblicato il 27/09