Ex Lazio | Lichtsteiner su Conte e Allegri: "Hanno scritto la storia..."

RASSEGNA STAMPA - L'ex terzino di Lazio e Juve Stephan Lichtsteiner ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Il focus principale è stato Milan - Napoli di stasera, lo scontro tra Max Allegri e Antonio Conte, due allenatori "con l'ossessione della vittoria" che il terzino svizzero conosce bene. Lichtsteiner ha grande stima di loro: "Due grandi maestri. E due allenatori vincenti. Hanno scritto la storia del calcio e ci faranno divertire ancora".

Poi racconta aneddoti degli anni alla Juve e le differenze tra i due allenatori. Infine, ecco cosa si aspetta Lichtsteiner da Milan - Napoli: "Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre

cercheranno di comandare. Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine, ma credo che anche Inter e Juve possano provare a lottare per il primo posto. Come sempre, saranno decisivi gli episodi e altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni".

