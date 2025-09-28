Lazio, morto Furio Focolari: il cordoglio della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Furio Focolari, noto giornalista sportivo a grande tifoso biancoceleste.

"La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.