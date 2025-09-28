Lazio, il tabù trasferta di Castellanos: con Sarri non ha mai segnato

RASSEGNA STAMPA - Dopo essere entrato dalla panchina nel derby dando nuova linfa alla manovra offensiva della Lazio, contro il Genoa Castellanos tornerà a guidare l'attacco biancoceleste. In quello che è un momento estremamente complicato per la squadra di Sarri, mai come adesso serviranno i gol dell'argentino per ritrovare i tre punti, arrivati solo nella sfida casalinga contro il Verona.

A Marassi, il Taty cercherà quella rete in trasferta che non ha mai trovato con Sarri alla guida. In 20 presenze con Mau come allenatore, infatti, l'ex Girona non ha mai trovato la via del gol, dato che stupisce ancor di più se si pensa che proprio lontano dall'Olimpico sono arrivate le sue due unice doppiette in Serie A, contro Frosinone e Como. Contro i rossoblù, dunque, Castellanos è chiamato a interrompere questo trend negativo, per ridare ossigeno ad una Lazio in grande difficoltà.

