Marelli ricorda Focolari e Sassi: "Due icone. Felice di aver potuto dialogare con Furio"

Una giornata molto difficile per il mondo del giornalismo che perde due grandissime icone: Furio Focolari e Carlo Sassi.

Due icone del mondo dello sport e del calcio che Luca Marelli ha voluto ricordare così: “Nello stesso giorno se ne vanno due iconici giornalisti della nostra televisione. Carlo Sassi aveva 95 anni e può ben essere considerato l'inventore della moviola che fece il suo esordio alla Domenica Sportiva nel 1967".

"Furio Focolari è stata la voce che ci ha presi per mano per godere al meglio delle vittorie dello sci azzurro negli anni '90, guidato dalla classe infinita di Alberto Tomba. La SLA se l'è portato via a 78 anni. E sono felice di aver potuto dialogare con lui un paio di anni fa a Radio Radio, di cui era opinionista prima di essere sopraffatto dalla malattia. Grazie ad entrambi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.