Sarri si affida alla lazialità: Cataldi, Romagnoli (e non solo) per battere il Genoa

RASSEGNA STAMPA - Nei momenti di difficoltà, bisogna far affidamento su doti diverse da quelle tecniche. O almeno, quest'ultime passano in secondo piano. La Lazio sta vivendo un momento complicato e per uscire fuori dal tunnel ha bisogno dei laziali. Ma non solo dei tifosi. Come riporta La Repubblica, Sarri si affida a giocatori come Cataldi, Romagnoli e Pellegrini per superare il Genoa. Ma anche a giocatori come Marusic, vero leader vicinissimo a entrare nella lista dei giocatori con più presenze nella storia della Lazio.

