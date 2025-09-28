Genoa, Vieira punta su Norton-Cuffy: la Lazio dovrà stare attenta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Scaricato in Inghilterra, rinato in Italia. Brooke Norton-Cuffy si è preso il Genoa ed è diventato uno dei protagonisti principali della formazione di Vieira. Personalità, gamba e tiro: il calciatore ha grandi potenzialità, è duttile e dopo una prima stagione da comprimario ha conquistato il posto da titolare, ripagando così l'intuizione e la fiducia della società rossoblu. Il Genoa è ancora alla ricerca dei primi tre punti stagionali, Vieira punta su Norton-Cuffy per raggiungere l'obiettivo e la Lazio dovrà stare attenta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.