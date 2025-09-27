Casiraghi: "Gli anni alla Lazio sono stati i più belli della mia vita"

Durante la celebrazione dei 40 anni della rivista Lazialità, anche Pierluigi Casiraghi è intervenuto sul palco per ricordare gli anni vissuti alla Lazio. Queste le sue parole: “Il legame che ho avuto con la gente era dovuto a questo, al fatto di riuscire a dare tutto in campo. Sono stati gli anni più belli della mia vita. Ho avuto la fortuna di vivere in questa città splendida”.

