Lazio, Marchegiani ricorda: "La Supercoppa contro lo United il momento più alto"

Nel corso dell'evento per i 40 anni della rivista Lazialità, ha preso parola anche l'ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani, che ha ricordato la sua esperienza alla Lazio e la forza di quella squadra.

“Eravamo un gruppo bello, perché eravamo tutti giovani, abbiamo iniziato questo percorso insieme. Sentivamo anche la responsabilità di far crescere la squadra. Siamo arrivati nel secondo anno di Cragnotti, quando comunque si è iniziata a costruire la squadra. Devo dire che noi, Negro, Favalli, siamo partiti insieme. Anche quei giocatori che non hanno avuto la soddisfazione di alzare un trofeo con la Lazio, comunque nei nostri pensieri c’erano, perché ci hanno aiutato tantissimo a costruire quello che è venuto dopo. Voglio aver l’orgoglio di dire che quello zoccolo duro che è partito in quegli anni lì è stato poi determinante anche dopo”.

“La finale di Supercoppa contro lo United? Loro erano eccezionali, avevano vinto la Champions League l’anno precedente ed erano considerati la squadra più forte del mondo. E vero che era una partita secca, però realmente tornando indietro a quella partita noi eravamo consapevoli non solo di essere una squadra forte, ma che tutta Europa ci riconoscesse così. Personalmente l’ho vissuto come il momento più alto della Lazio".

