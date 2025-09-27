Lazio, Signori si commuove: "Ho ricordi bellissimi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un lungo applauso, gli occhi commossi. Beppe Signori viene accolto così sul palco allestito in Campidoglio per la festa dei 40 anni di Lazialità dal popolo che ha fatto sognare per anni con la maglia biancoceleste indosso: "L'affetto e l'amore dei tifosi vale 10 Scudetti, sono emozioni che mi porterà dentro tutta la vita. Mi rimangono dei ricordi bellissimi. Sono andato via nel momento sbagliato, quando la Lazio ha poi vinto tutto".

