Serie A | Genoa - Lazio, chi racconterà il match su Dazn

La Lazio è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta subita nel derby e, nonostante le difficoltà tra infortuni e squalifiche, dovrà farlo già a partire dalla trasferta di Genova. Lunedì 29 settembre alle 20:45 i biancocelesti affronteranno il Genoa al Marassi, il posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A sarà trasmesso anche su Dazn e a raccontarlo saranno le voci di Riccardo Mancini per la telecronaca e Dario Marcolin per il commento tecnico.

