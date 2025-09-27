Lazio, il pres. della Regione Rocca: "Ho visto un derby persino a Damasco"

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, è intervenuto sul palco l'evento per i 40 anni della rivista Lazialità, parlando della sua fede biancoceleste. Queste le sue parole: “Ho tanti numeri di Lazialità a casa. Questo nome, Francesco Rocca (come il giocatore della Roma n.d.r.), è stato una condanna e quindi subito sono andato dall’altra parte. Guido tu hai accompagnato una parte importante della vita di tanti laziali, lo hai fatto con la tua voce.

"Lazialità, per la mia esperienza, è stato un qualcosa che è riuscito a trasmettere quelli che sono i valori, la capacità di legare un filo che viene da lontano. La tua capacità di legare una storia, di farci conoscere i personaggi, di farceli amare e anche di farci sognare”.

“Voi non ci crederete, ma io sono riuscito a vedere un derby anche a Damasco. La mia condanna, anche in quell’occasione, fu il doverlo vedere con alcuni romanisti. Anche quando sono in missione da Governatore del Lazio, cerco sempre di vedere la Lazio”.

