Morte Focolari, il cordoglio della Rai: "Ha accompagnato le imprese più memorabili..."

Anche la Rai ha voluto ricordare con un messaggio Furio Focolari, scomparso a 78 anni, che con la sua voce rese celebri i trionfi di Alberto Tomba.

"La Rai apprende con profondo dolore la scomparsa di Furio Focolari. Entrato in Rai negli anni Settanta, con la sua voce ha accompagnato le imprese più memorabili degli sport invernali, tra cui i trionfi di Alberto Tomba, contribuendo a rendere celebri momenti che restano nei ricordi di più generazioni", si legge nella nota.

