È morto Carlo Sassi: il padre della moviola aveva 95 anni

Addio a Carlo Sassi, storico giornalista della Domenica Sportiva. Scomparso all'età di 95 anni, rese popolare la moviola negli anni '60, rivoluzionando completamente le discussioni calcistiche in Italia.

