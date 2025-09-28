Lazio, Cucchi ricorda Focolari: "Ciao Furio, un abbraccio alla famiglia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lutto nel mondo del giornalismo per la perdita del grande Furio Focolari che si è spento all'età di 78 anni dopo aver combattutto contro la Sla. Una perdita grandissima anche in tutto l'ambiente biancoceleste visto che Furio è stati un grandissimo tifoso della Lazio.

Tra i tanti messaggi per ricordarlo è arrivato anche quello di Riccardo Cucchi: "Un abbraccio alla famiglia di Furio Focolari. Ciao Furio", queste le sue parole.

