Serie A, Milan - Napoli e non solo: il programma della giornata

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri l'Inter vince a Cagliari, con il ritorno al gol di Lautaro Martinez e il primo in Serie A di Pio Esposito, mentre Juventus e Como non vanno oltre l'1-1 contro Atalanta e Cremonese. Oggi è il giorno del big match Milan - Napoli, ma sono cinque le sfide di Serie A in programma. Ecco di seguito tutte le gare:

SASSUOLO - UDINESE (Ore 12:30)

ROMA - VERONA (Ore 15:00)

PISA - FIORENTINA (Ore 15:00)

LECCE - BOLOGNA (Ore 18:00)

MILAN - NAPOLI (Ore 20:45)

