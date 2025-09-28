Lazio | Ora tocca a Basic: non gioca in Serie A da oltre un anno

RASSEGNA STAMPA - Toma Basic si appresta a raggiungere quota 70 presenze in Serie A, suddivise tra Lazio (ad oggi 54, ma a Genova diventeranno 55) e Salernitana (15). Proprio con la formazione campana è sceso in campo l'ultima volta in Serie A: come riporta La Gazzetta dello Sport, il 20 maggio 2024 Basic giocava la sua ultima partita con la maglia granata in casa contro il Verona. Chissà che a Genova non torni addirittura al gol. In Serie A ha segnato solo in un'occasione: aveva l'aquila sul petto e la vittima era il Sassuolo, stagione 2022/23.

