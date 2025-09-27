Lazio, Conceicao: "La squadra più importante della mia carriera! E quel 14 maggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo ai nostri microfoni. Sergio Conceicao ha parlato anche a quelli di Radiosei, a margine dei 40 anni dalla nascita di Lazialità, raccontando il suo 14 maggio del 2000 e ricordando l'impresa nel derby:

"La Lazio è la squadra più importante della mia carriera . Il 14 maggio 2000 è stato il giorno più importante della mia carriera, anche perché l’anno prima abbiamo perso lo scudetto come tutti sappiamo. Era gente che amava vincere, competitiva, come in tutte le famiglie si discuteva. Lo spogliatoio? Discutevamo ogni giorno, ma erano grandi uomini che volevano vincere. Mio figlio Francisco? E’ più rapido di me. Il mio futuro? Ora mi godo questo momento di Lazio. Quando tornai, dopo l’Inter, non era al meglio ma furono 6 mesi importanti, vincemmo anche la Coppa Italia con Mancini".

