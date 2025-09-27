Roma, Gasperini: "Pellegrini? Il problema non è risolto. Con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Analizzando il momento della squadra, il tecnico è tornato anche sul derby vinto contro la Lazio: "È il gruppo che c’è sempre, che garantisce risultati non solo quando bisogna fare gol, come è successo l’altra sera con Ndicka e Mancini, ma soprattutto quando bisogna difenderli e portare a casa la vittoria. Come è accaduto negli ultimi dieci minuti con la Lazio, per esempio".

"Pellegrini? Ha fatto bene nel derby, ma non solo per il gol. Ma se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo, lui deve ritrovare continuità, forza carattere e personalità. E sono caratteristiche ha. Deve entrare nel gruppo di quegli 8/9 che dicevo prima".

