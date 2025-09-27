Ternana, la Pres. Rizzo: "È stato un onore partecipare. È emozionante..." - VIDEO

Claudia Rizzo, presidente della Ternana, ha preso parte all'evento in Campidoglio per i 40 anni di Lazialità e intercettata dai nostri microfoni ha raccontato l'emozione di aver partecipato a questa ricorrenza: "Sono molto contenta di essere qui oggi, a nome del presidente della Ternana è stato un onore partecipare e conoscere persone che hanno fatto la storia della Lazio e del calcio italiano. L’emozione di vedere questi campioni? È stato abbastanza emozionante".

