Genoa, Messias a forte rischio per la Lazio: le sue condizioni

Difficile il recupero di Junior Messias. L'ex Milan potrebbe saltare la gara contro la Lazio dopo il problema accusato in Coppa Italia con l'Empoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo gli esami strumentali si capiranno meglio le sue condizioni, ma è sempre più difficile pensare che possa recuperare per affrontare i biancocelesti a Marassi.

