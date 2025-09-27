Genoa, Vieira: "Sarà una stagione difficile, l'obiettivo è la salvezza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dalla gara contro la Lazio, il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera parlando degli obiettivi stagionali della sua squadra. Di seguito le sue parole: "Passare il turno in Coppa Italia era un nostro obiettivo, ho visto una squadra che cerca sempre la giocata e che vuole continuare a pressare. È una competizione importante: una società che vuole crescere deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile. Obiettivo salvezza? Non dobbiamo vergognarci a dirlo. Quando sono arrivato l’anno scorso, sembrava impossibile poter rimanere in Serie A. I ragazzi hanno capito subito che sarà una stagione difficile, l’atteggiamento è giusto. Pensare alla salvezza non è una mancanza di ambizioni".

"Il talento deve crescere all’interno della struttura di una squadra. Penso ai nostri Carboni, Venturino, Ekhator, Fini: devono capire che la classe da sola non basta. Ma hanno bisogno di tempo e spazio. Siamo pronti ad accettare qualche errore, anche quelli che costano punti. Se noi domani andiamo ad acquistare un calciatore che gioca nel ruolo di Venturino, rischiamo di dargli un brutto segnale".

