Lazio, Vecino pronto al rientro: contro il Genoa sarà in panchina

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio in grande emergenza scalda i motori in vista della sfida contro il Genoa. Reduce dall'amaro ko nel derby, la squadra di Sarri arriva a Marassi con un centrocampo completamente da ridisegnare, a causa delle assenze per infortunio di Rovella e Dele-Bashiru e di quelle per squalifica di Guendouzi e Belahyane.

In vista del match contro i rossoblù, Mau dovrebbe optare per un cambio di modulo, passando ad un 4-2-3-1 o a ad un 4-4-2, con Cataldi e il reintegrato Basic che giocheranno in mediana. Il tecnico potrà contare anche sul rientro di Matias Vecino, che, però, potrà al massimo partire dalla panchina, dopo essersi allenato interamente in gruppo per la prima volta nella giornata di ieri. Come sottolineato da Il Messaggero, l'uruguaiano tornerà, dunque, a disposizione dopo quasi due mesi, visto che è assente dall'amichevole contro il Galatasaray di inizio agosto.

