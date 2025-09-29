Lazio, chiesto il lutto al braccio per la sfida contro il Genoa: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il posticipo di Serie A del lunedì sera vedrà la Lazio scendere in campo a Marassi contro il Genoa. Come riportato da Radio Radio, per la sfida in trasferta contro i rossoblù, il club biancoceleste avrebbe richiesto di poter scendere in campo con il lutto al braccio per ricordare Furio Focolari, giornalista di fede laziale scomparso oggi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 28/09