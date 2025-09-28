Genoa, Vieira: "La Lazio ha grandi giocatori e lotterà per i tre punti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma al Ferraris lunedì 29 settembre alle 20.45, il tecnico del Genoa Vieira è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara: “La Lazio ha grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. È vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti. Io non mi preoccupo di chi non c'è. La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità".

Il Genoa recupera Ostigard e Cornet mentre non sarà della gara Messias: “Non ci sarà per un problema all’adduttore, è un problema leggero ma domani non ci sarà”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.