Morte Focolari, il ricordo di Fracassini: "Grande amico e laziale vero..."

Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Montecitorio, attraverso una nota ha ricordato l'amico giornalista Furio Focolari, defunto all'età di 78 anni. Ecco di seguito le sue parole:

“A nome mio e di tutto il Lazio Club Montecitorio, mi unisco al dolore per la scomparsa di Furio Focolari, grande amico, laziale autentico e voce storica del giornalismo sportivo italiano. Furio non è stato solo un cronista appassionato e impeccabile, ma anche un uomo profondamente legato alla sua professione, alla sua lazialità genuina e alle sue radici sabine di Pozzaglia, che ci avvicinano ancora di più. Indimenticabili resteranno le sue telecronache, emozionanti e coinvolgenti, che hanno raccontato con competenza e passione il calcio e le imprese dello sci azzurro, accompagnando i successi di campioni come Alberto Tomba. Con la sua competenza, la sua ironia e il suo stile unico, ha raccontato lo sport – e la Lazio in particolare – con amore e verità. La sua figura rimarrà indelebile nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di ascoltarlo e di condividere con lui la passione per i colori biancocelesti. Alla famiglia Focolari, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giungano le nostre più sincere e affettuose condoglianze. Ciao Furio, ci mancherai”.